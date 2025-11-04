Подрыв "Северных потоков". Лубинец просит Италию обеспечить права арестованного украинца

Украина будет пытаться получить доступ к месту содержания Сергея Кузнецова, чтобы проверить условия и состояние здоровья

Дмитрий Лубинец (Фото: Офис омбудсмена)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал обеспечить права украинца, арестованного в Италии по делу о подрыве "Северных потоков". Сообщение соответствующего содержания омбудсмен опубликовал в социальных сетях.

Лубинец написал, что от адвоката стало известно, что украинца Сергея Кузнецова, которого арестовали по подозрению в причастности к подрыву газопроводов, удерживают в тюрьме строгого режима без обеспечения надлежащих санитарных условий, доступа к диетическому питанию, информации и возможности контактов с семьей.

"Такие обстоятельства являются неприемлемыми и противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод", – акцентировал Лубинец.

Он напомнил, что польский суд недавно оправдал другого гражданина Украины, которого обвиняли по аналогичным обстоятельствам. По мнению омбудсмена, это решение подтверждает отсутствие надлежащей доказательной базы в подобных обвинениях и должно быть учтено судами других членов Европейского Союза.

Лубинец обратился к омбудсмену Италии и региона Лацио Марино Фарделли с просьбой обеспечить соблюдение базовых прав и надлежащих условий содержания украинца.

Он добавил, что 5 ноября представители Офиса омбудсмена будут пытаться получить доступ к месту содержания украинца, чтобы проверить условия, состояние здоровья и оказать необходимую поддержку.