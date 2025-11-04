Підрив "Північних потоків". Лубінець просить Італію забезпечити права заарештованого українця

Україна намагатиметься отримати доступ до місця тримання Сергія Кузнєцова, щоб перевірити умови та стан здоров'я

Дмитро Лубінець (Фото: Офіс омбудсмана)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав забезпечити права українця, заарештованого в Італії у справі про підрив "Північних потоків". Допис відповідного змісту омбудсман опублікував у соціальних мережах.

Лубінець написав, що від адвоката стало відомо, що українця Сергія Кузнецова, якого заарештували за підозрою в причетності до підриву газопроводів, утримують у в’язниці суворого режиму без забезпечення належних санітарних умов, доступу до дієтичного харчування, інформації та можливості контактів із родиною.

"Такі обставини є неприйнятними та суперечать Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод", – акцентував Лубінець.

Він нагадав, що польський суд нещодавно виправдав іншого громадянина України, якого звинувачували за аналогічними обставинами. На думку омбудсмана, це рішення підтверджує відсутність належної доказової бази в подібних звинуваченнях, і має бути враховане судами інших членів Європейського Союзу.

Лубінець звернувся до омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі з проханням забезпечити дотримання базових прав і належних умов утримання українця.

Він додав, що 5 листопада представники Офісу омбудсмана будуть намагатись отримати доступ до місця тримання українця, щоб перевірити умови, стан здоров’я та надати необхідну підтримку.