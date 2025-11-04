Підозрюваний у диверсії на Північних потоках українець оголосив голодування в Італії

Сергій Кузнєцов відмовляється від їжі з 31 жовтня. Чоловік вимагає відновлення своїх порушених прав

Українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у координації вибухів на газопроводах "Північний потік", оголосив про голодування в італійській в’язниці суворого режиму. Про це повідомив його адвокат Нікола Канестріні, пише Ansa.

За словами правозахисника, Кузнєцов відмовляється від їжі з 31 жовтня. Він вимагає дотримання своїх основних прав – на належне харчування, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими ув’язненими.

Адвокат заявив, що з моменту арешту його клієнту не забезпечували необхідне дієтичне харчування, яке потрібне було за медичними показниками. Це призвело до погіршення здоров’я підзахисного. Нікола Канестріні закликав адміністрацію в’язниці та Міністерство юстиції Італії терміново втрутитися, щоб забезпечити належні умови утримання відповідно до конституційних та міжнародних норм.