Підозрюваний у диверсії на Північних потоках українець оголосив голодування в Італії
Українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у координації вибухів на газопроводах "Північний потік", оголосив про голодування в італійській в’язниці суворого режиму. Про це повідомив його адвокат Нікола Канестріні, пише Ansa.
За словами правозахисника, Кузнєцов відмовляється від їжі з 31 жовтня. Він вимагає дотримання своїх основних прав – на належне харчування, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими ув’язненими.
Адвокат заявив, що з моменту арешту його клієнту не забезпечували необхідне дієтичне харчування, яке потрібне було за медичними показниками. Це призвело до погіршення здоров’я підзахисного. Нікола Канестріні закликав адміністрацію в’язниці та Міністерство юстиції Італії терміново втрутитися, щоб забезпечити належні умови утримання відповідно до конституційних та міжнародних норм.
- Руйнування трьох із чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", призначених для транспортування природного газу з Росії до Німеччини, сталося 26 вересня 2022 року. Вони не працювали через повномасштабну російську агресію, але були заповнені газом.
- В Євросоюзі відразу висловили думку, що Північний потік пошкодили навмисно. В жовтні 2022 року три країни – Швеція, Данія та Німеччина, розпочали розслідування події.
- У липні 2025 року ЄС наклав санкції, заборонивши роботу трубопроводів.
- Сергія Кузнецова було заарештовано 21 серпня поблизу Ріміні за європейським ордером на арешт. Йому інкримінують участь у підриві газопроводів, які сполучали Росію та Німеччину через Балтійське море. Італійський апеляційний суд схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини. Адвокат заявив про нову апеляцію до Верховного касаційного суду.
Коментарі (0)