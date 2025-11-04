Подозреваемый в диверсии на Северных потоках украинец объявил голодовку в Италии

Фото: Depositphotos

Украинец Сергей Кузнецов, которого подозревают в координации взрывов на газопроводах "Северный поток", объявил о голодовке в итальянской тюрьме строгого режима. Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, пишет Аnsa.

По словам правозащитника, Кузнецов отказывается от еды с 31 октября. Он требует соблюдения своих основных прав – на надлежащее питание, достойные условия содержания и равное отношение с другими заключенными.

Адвокат заявил, что с момента ареста его клиенту не обеспечивали необходимое диетическое питание, которое нужно было по медицинским показаниям. Это привело к ухудшению здоровья подзащитного. Никола Канестрини призвал администрацию тюрьмы и Министерство юстиции Италии срочно вмешаться, чтобы обеспечить надлежащие условия содержания в соответствии с конституционными и международными нормами.