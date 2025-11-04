Подозреваемый в диверсии на Северных потоках украинец объявил голодовку в Италии
Украинец Сергей Кузнецов, которого подозревают в координации взрывов на газопроводах "Северный поток", объявил о голодовке в итальянской тюрьме строгого режима. Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, пишет Аnsa.
По словам правозащитника, Кузнецов отказывается от еды с 31 октября. Он требует соблюдения своих основных прав – на надлежащее питание, достойные условия содержания и равное отношение с другими заключенными.
Адвокат заявил, что с момента ареста его клиенту не обеспечивали необходимое диетическое питание, которое нужно было по медицинским показаниям. Это привело к ухудшению здоровья подзащитного. Никола Канестрини призвал администрацию тюрьмы и Министерство юстиции Италии срочно вмешаться, чтобы обеспечить надлежащие условия содержания в соответствии с конституционными и международными нормами.
- Разрушение трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", предназначенных для транспортировки природного газа из России в Германию, произошло 26 сентября 2022 года. Они не работали из-за полномасштабной российской агрессии, но были заполнены газом.
- В Евросоюзе сразу выразили мнение, что Северный поток повредили намеренно. В октябре 2022 года три страны – Швеция, Дания и Германия, начали расследование происшествия.
- В июле 2025 года ЕС наложил санкции, запретив работу трубопроводов.
- Сергей Кузнецов был арестован 21 августа вблизи Римини по европейскому ордеру на арест. Ему инкриминируют участие в подрыве газопроводов, которые соединяли Россию и Германию через Балтийское море. Итальянский апелляционный суд одобрил экстрадицию украинского подозреваемого в Германию. Адвокат заявил о новой апелляции в Верховный кассационный суд.
