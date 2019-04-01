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01.04.2019, 11:48

Подсчет ОПОРА: двукратное преимущество Зеленского над Порошенко

Подсчет ОПОРА: двукратное преимущество Зеленского над Порошенко - Фото
Ольга Айвазовская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Примерно 30% - у шоумена, и около 16% - у действующего президента. Такие данные параллельного подсчета голосов озвучили в Гражданской сети ОПОРА.

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Данные параллельного подсчета голосов Гражданской сети ОПОРА показывают двукратное преимущество шоумена Владимира Зеленского над действующим главой государства Петром Порошенко в первом туре президентских выборов. Цифры озвучила на брифинге председатель правления ОПОРА Ольга Айвазовская.

Зеленский - 30,1% голосов избирателей (погрешность 0,7%);
Порошенко - 15,7% (погрешность до 0,7%, то есть в итоге может быть как 15%, так и 16,4%);
Юлия Тимошенко - 13,3% (погрешность 0,4%, то есть максимально она может получить 13,7%, минимально - 12,9%);
Юрий Бойко - 11,5% (погрешность 0,7%);
Анатолий Гриценко - 6,8% (погрешность 0,4%);
Игорь Смешко - 5,9% (погрешность 0,3%);
Олег Ляшко - 5,5% (погрешность 0,3%);
Александр Вилкул - 4,1% (погрешность 0,3%).

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Сумма голосов за всех остальных кандидатов составляет 5,1% при погрешности 0,4%.

Количество недействительных бюллетеней, зафиксированных наблюдателями ОПОРЫ, составляет 1,3% (погрешность 0,1%).

По подсчетам ОПОРЫ, в голосовании приняли участие 63,2% избирателей Украины, погрешность составляет не больше 0,8%. По словам Айвазовской, эта цифра превышает показатели на президентских выборах 2014 года.

Говоря о нарушениях во время процесса волеизъявления, она отметила, что наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факты разглашения тайны голосования на 10% избирательных участках.

Согласно окончательным результатам национального экзитполаВладимир Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

Так как никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур выборов.

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Теги: Ольга Айвазовская, выборы, опора, выборы-2019, подсчет
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