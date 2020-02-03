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Поездка Зеленского в Оман не оплачивалась из госбюджета - ГУД

Поездка Зеленского в Оман не оплачивалась из госбюджета - ГУД - Фото
Встреча Зеленского в Омане с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой (Фото: пресс-служба президента)
03.02.2020, 15:47

Ранее Офис президента сообщал, что президент провел в Омане несколько официальных встреч с представителями власти этой страны

Государственное управление делами не оплачивало поездку президента Владимира Зеленского в Оман в январе этого года, когда в Иране был сбит лайнер украинской компании МАУ. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Украинской правды.

"Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента Владимира Зеленского в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия Украина", - говорится в ответе.

Ранее в ОП изданию ответили, что не знают, кто летал с Зеленским в Оман, и подписывал ли он там какие-либо официальные документы.

Утром 8 января, когда в Иране упал самолет МАУ, Зеленский находился в Омане, куда прилетел 5 января.

ОП тогда сообщил: "Президент Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне".

Через некоторое время на сайте ОП действительно появилась информация о встречах Зеленского с представителями оманской власти. Таким образом встречи носили официальный, а не частный характер. Однако возможность их проведения президент по неизвестной причине решил оплатить собственными средствами.

Как известно, примерно в это же время в Оман летал самолет Виктора Медведчука. Сам он сказал, что на борту была его дочь с семьей, сообщает УП.

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