В ОП не знают, с кем летал и что подписывал Зеленский в Омане

Фото: president.gov.ua

В Офисе президента не знают, кто летал с Владимиром Зеленским в Оман в январе 2020 года, где он провел ряд официальных встреч с представителями власти этой страны. Об этом говорится в ответе ОП на запрос Украинской правды.

В ответе указывается, что запросы о стоимости перелетов и проживания президента передали в Государственное управление делами. Это может означать, что поездка президента оплачивалась из госбюджета, а, следовательно, не может быть частной. ОП в своих официальных релизах называет это просто "поездка в Оман".

Ответы на остальные вопросы в Офисе президента "отсутствуют".

Издание, в частности, просило ОП предоставить информацию о составе украинской делегации, которая была в Омане, а также сообщить стоимость проживания и перелетов украинской делегации. Также УП просила сообщить, подписывались ли во время визита в Оман какие-то официальные двусторонние документы.

Однако, если поездка была официальным визитом, поскольку известно, что президент во время нее провел несколько встреч с представителями оманской власти, о которых официально сообщили на сайте президента, то ОП не может не знать о составе украинской делегации.

Напомним, утром 8 января, когда в Иране упал самолет МАУ, Зеленский находится в Омане, куда прилетел 5 января.

ОП тогда сообщил: "Президент Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне". Почему в этот раз, на запрос УП, в офисе Зеленского не ответили, что президент летал в Оман за собственные средства, а передали запрос в Государственное управление делами, неизвестно.

Глава МИД Вадим Пристайко несколько раз отказывался отвечать на вопросы о поездке Зеленского в Оман. На часе вопросов правительству в Раде он ответил депутатам, что информация о поездке в Оман есть в ОП.

Как известно, примерно в это же время в Оман летал самолет Виктора Медведчука. Сам он сказал, что на борту была его дочь с семьей, сообщает УП.

Читайте также: Ермак объяснил, почему Зеленский не вернулся из Омана раньше