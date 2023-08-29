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Погибшим под Житомиром "Джусу", Минке и Проказину посмертно присвоены воинские звания

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 07:17
Погибшим под Житомиром
Николай Олещук (Скриншот)

Командующий Воздушными силами Николай Олещук издал приказ о посмертном присвоении военных званий боевым летчикам, погибшим в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа.

В тот день во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Погибли трое пилотов — капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус" и два майора Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Таким образом, приказом от 28 августа майорам Минке и Проказину присвоено воинское звание "подполковник", капитану Пильщикову (Джус) – "майор".

Кроме того, всех троих павших героев представлено к государственным наградам.

Андрей Пильщиков, Сергей Проказин та Вячеслав Минка
  • Государственное бюро расследований заявило, что расследует катастрофу в Житомирской области. Техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам будут анализировать с особым вниманием. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".
  • Вчера, 28 августа, советница ГБР по коммуникациям заявила, что следствие изучает три версии событий, которые привели к столкновению в Житомирской области двух учебно-боевых самолетов L-39 и, как следствие, гибели трех летчиков.

Читайте также: Расследование авиакатастрофы в Житомирской области может длиться до полугода

Милана Головань
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войнаНиколай Олещуквоенные звания
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