Погибшим под Житомиром "Джусу", Минке и Проказину посмертно присвоены воинские звания

Командующий Воздушными силами Николай Олещук издал приказ о посмертном присвоении военных званий боевым летчикам, погибшим в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа.

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В тот день во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Погибли трое пилотов — капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус" и два майора Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Таким образом, приказом от 28 августа майорам Минке и Проказину присвоено воинское звание "подполковник", капитану Пильщикову (Джус) – "майор".

Кроме того, всех троих павших героев представлено к государственным наградам.

Государственное бюро расследований заявило, что расследует катастрофу в Житомирской области. Техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам будут анализировать с особым вниманием. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

Вчера, 28 августа, советница ГБР по коммуникациям заявила, что следствие изучает три версии событий, которые привели к столкновению в Житомирской области двух учебно-боевых самолетов L-39 и, как следствие, гибели трех летчиков.

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