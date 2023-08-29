Загиблим під Житомиром "Джусу", Мінці та Проказіну посмертно надали військові звання
29.08.2023, 07:17
Микола Олещук (Скриншот)
Командувач Повітряних сил Микола Олещук видав наказ про посмертне надання військових звань бойовим льотчикам, які загинули в авіакатастрофі на Житомирщині 25 серпня.
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Того дня під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів — капітан Андрій Пільщиков з позивним "Джус" і два майори Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.
Таким чином, наказом від 28 серпня майорам Мінці та Проказіну надано військове звання "підполковник", капітану Пільщикову (Джус) – "майор".
Крім того, усіх трьох полеглих героїв представлено до державних нагород.
- Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує катастрофу в Житомирській області. Технічний стан літаків і дотримання правил підготовки до польотів аналізуватимуть з особливою увагою. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних скриньок".
- Вчора, 28 серпня, радниця ДБР з комунікацій заявила, що слідство вивчає три версії подій, які призвели до зіткнення на Житомирщині двох навчально-бойових літаків L-39 і, як наслідок, загибелі трьох льотчиків.
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