Загиблим під Житомиром "Джусу", Мінці та Проказіну посмертно надали військові звання

Командувач Повітряних сил Микола Олещук видав наказ про посмертне надання військових звань бойовим льотчикам, які загинули в авіакатастрофі на Житомирщині 25 серпня.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Того дня під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів — капітан Андрій Пільщиков з позивним "Джус" і два майори Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Таким чином, наказом від 28 серпня майорам Мінці та Проказіну надано військове звання "підполковник", капітану Пільщикову (Джус) – "майор".

Крім того, усіх трьох полеглих героїв представлено до державних нагород.

Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує катастрофу в Житомирській області. Технічний стан літаків і дотримання правил підготовки до польотів аналізуватимуть з особливою увагою. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних скриньок".

Вчора, 28 серпня, радниця ДБР з комунікацій заявила, що слідство вивчає три версії подій, які призвели до зіткнення на Житомирщині двох навчально-бойових літаків L-39 і, як наслідок, загибелі трьох льотчиків.

Читайте також: Розслідування авіакатастрофи на Житомирщині може тривати до пів року

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.