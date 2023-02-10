Погода помогает ВСУ: В разведке Эстонии прокомментировали начало наступления России

Российские оккупанты начали наступление в Донецкой и Луганской областях, но обороне ВСУ способствует относительно теплая погода. Об этом заявил командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает EER.ee.

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Гросберг отметил на пресс-конференции в минобороны Эстонии, что "по сравнению с предыдущей неделей, активность боевых действий возросла", и что "инициатива в какой-то степени перешла к россиянам". По его данным, давление на ВСУ "очень сильное" как в Донецкой, так и в Луганской областях, однако "существенных изменений на линии столкновения не произошло".

Как он считает, наступательным действиям россиян мешает теплая погода, которая не дает промерзнуть почве. В Луганской области среднесуточная температура держится около нуля, а на юге сохраняется плюсовая температура.

"Иными словами, погода сейчас способствует оборонительным действиям ВСУ", – сказал Гросберг.

По информации эстонской разведки, самым "горячим" участком остаются окрестности Бахмута. Гросберг также отметил активизацию действий РФ в направлении Лимана и то, что Россия собрала крупную группировку в Запорожской области и в окрестностях Угледара.

Глава разведки также считает, что хотя российские подразделения продолжают тренироваться в Беларуси, наступление с ее территории в ближайшее время маловероятно.

На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.

Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 8 февраля сообщил, что оккупанты начали наступление в Луганской области, но значительных успехов не добились.

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Сергій Бережний

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