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Погода помогает ВСУ: В разведке Эстонии прокомментировали начало наступления России

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 16:27
Погода помогает ВСУ: В разведке Эстонии прокомментировали начало наступления России - Фото
Марго Гросберг (фото - скриншот из видео)

Российские оккупанты начали наступление в Донецкой и Луганской областях, но обороне ВСУ способствует относительно теплая погода. Об этом заявил командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает EER.ee.

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Гросберг отметил на пресс-конференции в минобороны Эстонии, что "по сравнению с предыдущей неделей, активность боевых действий возросла", и что "инициатива в какой-то степени перешла к россиянам". По его данным, давление на ВСУ "очень сильное" как в Донецкой, так и в Луганской областях, однако "существенных изменений на линии столкновения не произошло".

Как он считает, наступательным действиям россиян мешает теплая погода, которая не дает промерзнуть почве. В Луганской области среднесуточная температура держится около нуля, а на юге сохраняется плюсовая температура.

"Иными словами, погода сейчас способствует оборонительным действиям ВСУ", – сказал Гросберг.

По информации эстонской разведки, самым "горячим" участком остаются окрестности Бахмута. Гросберг также отметил активизацию действий РФ в направлении Лимана и то, что Россия собрала крупную группировку в Запорожской области и в окрестностях Угледара. 

Глава разведки также считает, что хотя российские подразделения продолжают тренироваться в Беларуси, наступление с ее территории в ближайшее время маловероятно.

  • На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.
  • Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 8 февраля сообщил, что оккупанты начали наступление в Луганской области, но значительных успехов не добились. 

Читайте также: Зеленский: Давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда начнется наступление ВСУ

Сергій Бережний
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эстония бахмут Марго Гросберг наступление на Донбассе наступление россии разведка Эстонии
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