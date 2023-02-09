Россияне уже начали наступление в Луганской области, без заметных успехов – ISW
Российские оккупанты начали наступление в Луганской области, но значительных успехов не достигли. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW) по итогам 8 февраля.
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Как отмечается, темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная в западной части Луганской области за последнюю неделю заметно увеличились.
По данным ISW, российское военное командование, по-видимому, направило туда части нескольких обычных дивизий для проведения решающих наступательных операций.
Аналитики пишут, что наступательные операции по линии Сватово-Кременная ведут части нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) и полка 90-й танковой дивизии (ЦВО) при поддержке частей 76-й воздушно-десантной дивизии и неустановленных подразделений Южного военного округа.
"Привлечение значительных элементов как минимум трех крупных российских дивизий к наступательным операциям на этом участке указывает на то, что российское наступление началось, хотя украинские силы до сих пор не позволяют российским войскам добиться значительных успехов", – сообщается в сводке ISW.
Аналитики предположили, что российское наступление, вероятно, еще не достигло своего полного темпа, поскольку командование оккупантов еще не ввело в бой части 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ), которая в январе была переброшена в Луганскую область из Беларуси.
"Российские войска постепенно переходят в наступление, но его успех не заложен и не предопределен", – заявили в ISW.
По мнению аналитиков, полное задействование сил россиянами может привести к кульминации наступления на участке Сватово-Кременная, которая не приведет к достижению цели по захвату всей Луганской и Донецкой областей.
"Эта кульминация, вероятно, предоставит украинским силам окно возможностей для собственного контрнаступления", – прогнозируют в ISW.
- На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.
- Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.
- Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.
- По мнению депутата Верховной Рады, полковника СБУ Романа Костенко, наступление РФ возможно на Донбассе, ожидается отвлекающий удар на севере или юге.
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