Россияне уже начали наступление в Луганской области, без заметных успехов – ISW

Российские оккупанты начали наступление в Луганской области, но значительных успехов не достигли. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW) по итогам 8 февраля.

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Как отмечается, темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная в западной части Луганской области за последнюю неделю заметно увеличились.

По данным ISW, российское военное командование, по-видимому, направило туда части нескольких обычных дивизий для проведения решающих наступательных операций.

Аналитики пишут, что наступательные операции по линии Сватово-Кременная ведут части нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) и полка 90-й танковой дивизии (ЦВО) при поддержке частей 76-й воздушно-десантной дивизии и неустановленных подразделений Южного военного округа.

"Привлечение значительных элементов как минимум трех крупных российских дивизий к наступательным операциям на этом участке указывает на то, что российское наступление началось, хотя украинские силы до сих пор не позволяют российским войскам добиться значительных успехов", – сообщается в сводке ISW.

Аналитики предположили, что российское наступление, вероятно, еще не достигло своего полного темпа, поскольку командование оккупантов еще не ввело в бой части 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ), которая в январе была переброшена в Луганскую область из Беларуси.

"Российские войска постепенно переходят в наступление, но его успех не заложен и не предопределен", – заявили в ISW.

По мнению аналитиков, полное задействование сил россиянами может привести к кульминации наступления на участке Сватово-Кременная, которая не приведет к достижению цели по захвату всей Луганской и Донецкой областей.

"Эта кульминация, вероятно, предоставит украинским силам окно возможностей для собственного контрнаступления", – прогнозируют в ISW.

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Наталія Медведєва

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