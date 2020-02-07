Пограничникам, выдворявшим Саакашвили, сообщили о подозрении

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Подозрение о превышении власти при выдворении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вручили бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы следователи Государственного бюро расследований. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По версии следствия, бывшие руководители департамента оперативной деятельности администрации госпогранслужбы и отдельного отдела администрации госпогранслужбы организовали незаконное задержание Саакашвили и его перемещение в Польшу в феврале 2018 года.

В Киеве и Одесской области были проведены обыски, сообщают в ГБР.

Процессуальное руководство расследованием осуществляет Офис генпрокурора, оперативное сопровождение - СБУ.