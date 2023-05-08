Пограничники на востоке "приземлили" три мультикоптерных дрона россиян – ГПСУ

Украинские военные 8 мая на Сватовском направлении "приземлили" три мультикоптерных дрона, которыми российские оккупанты пытались разведать позиции Сил обороны. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пограничники отметили, что армия РФ продолжает использовать беспилотные летательные аппараты по всей линии фронта.

Таким образом, как указывают в ГПСУ, захватчики пытаются выяснить данные о расположении, количестве и перемещении подразделений Сил обороны.

"В современной активной зоне ведения боевых действий такую информацию можно получить преимущественно с помощью аэроразведки. Однако пограничники не теряют бдительности и успешно противодействуют попыткам оккупантов разведать наши позиции", – рассказали украинские военные.

Так, одно из пограничных подразделений, выполняющее боевые задания на Сватовском направлении, заметило движение нескольких российских БПЛА.

"Используя антидроновые ружья, неоднократно доказывавшие свою эффективность, пограничники приземлили сразу три вражеских "птички", – добавили в ГПСУ.

СПРАВКА. Мультикоптерные дроны широко применяются в нынешних условиях военного противостояния на линии столкновения на востоке Украины как для ведения разведки, так и для нанесения точечных огневых ударов. В отличие от, например, ударного дрона самолетного типа, требующего значительной инфраструктуры для его запуска, мультикоптерные дроны способны выполнять взлет-посадку в очень ограниченном пространстве за счет вертикального взлета. Они могут эффективно справляться с задачами в закрытых помещениях, являются более мобильными и хорошо держат координаты.

8 мая в небе над Киевской областью украинские военные сбили 35 из 35 вражеских беспилотников типа "шахед".

Читайте также: Полиция показала обломки одного из сбитых в Киевской области "шахедов" – фото

Олег Васьків

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.