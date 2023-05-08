Пограничники на востоке "приземлили" три мультикоптерных дрона россиян – ГПСУ
Украинские военные 8 мая на Сватовском направлении "приземлили" три мультикоптерных дрона, которыми российские оккупанты пытались разведать позиции Сил обороны. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Пограничники отметили, что армия РФ продолжает использовать беспилотные летательные аппараты по всей линии фронта.
Таким образом, как указывают в ГПСУ, захватчики пытаются выяснить данные о расположении, количестве и перемещении подразделений Сил обороны.
"В современной активной зоне ведения боевых действий такую информацию можно получить преимущественно с помощью аэроразведки. Однако пограничники не теряют бдительности и успешно противодействуют попыткам оккупантов разведать наши позиции", – рассказали украинские военные.
Так, одно из пограничных подразделений, выполняющее боевые задания на Сватовском направлении, заметило движение нескольких российских БПЛА.
"Используя антидроновые ружья, неоднократно доказывавшие свою эффективность, пограничники приземлили сразу три вражеских "птички", – добавили в ГПСУ.
- 8 мая в небе над Киевской областью украинские военные сбили 35 из 35 вражеских беспилотников типа "шахед".
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