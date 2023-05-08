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Полиция показала обломки одного из сбитых в Киевской области "шахедов" – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 11:22
Полиция показала обломки одного из сбитых в Киевской области
Shahed-136 (Скриншот из анимации)

В Киевской области обнаружили обломки сбитого российского дрона-камикадзе Shahed-131/136. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Правоохранитель обнародовал фото уничтоженного вражеского беспилотного летательного аппарата.

"Обломки "шахеда" обнаружили в Киевской области. Это очередные факты бесчеловечных преступлений России против мирных жителей и профессиональная успешная работа ВСУ", – отметил Небитов.

СПРАВКА. "Шахед" – дрон-камикадзе Shahed-131 или Shahed-136, изготовленный Ираном. В 2022 году Тегеран передал эти беспилотники России для войны против Украины. 12 сентября 2022 года в воздушном пространстве Украины возле Купянска Харьковской области были впервые сбиты такие БПЛА.
  • 3 мая 2023 года ночью над Украиной силы ПВО уничтожили 21 российский "шахед".
  • 8 мая в небе над Киевской областью украинские военные сбили 35 из 35 вражеских беспилотников типа "шахед".

Читайте также: К борьбе с "шахедами" подключается все больше мобильных групп, это чрезвычайно важно – ВСУ

Олег Васьків
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