Похищая наших детей, Россия пытается украсть наше будущее – Кулеба

Похищая украинских детей, Россия пытается украсть будущее Украины. Об этом заявил в Instagram министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба отметил, что принудительное перемещение детей из одной национальной группы в другую является не только военным преступлением, но и входит в состав преступления геноцида, и что похищая украинских детей, Россия пытается украсть будущее Украины.

"Международное правосудие – это действительно долгая история. Людям иногда кажется, что справедливость недостижима. Но это не так. Нужно просто системно работать в долгую, и результат будет", – подчеркнул министр.

Он уверен, что "будет и спецтрибунал за преступление агрессии против Украины, и новые ордера на арест, а затем и приговоры".

"Международное правосудие небыстрое, но неизбежное. Мы накажем негодяев за их преступления", – заявил Кулеба.

Президент Владимир Зеленский сегодня сказал, что Международный уголовный суд "принял историческое решение, с которого начнется историческая ответственность" российских военных преступников.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что решение МУС выдать ордера на арест Путина и Львовой-Беловой означает, что за пределами России они должны быть арестованы и переданы в суд.

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Сергій Бережний

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