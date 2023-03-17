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Похищая наших детей, Россия пытается украсть наше будущее – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 21:32
Похищая наших детей, Россия пытается украсть наше будущее – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Похищая украинских детей, Россия пытается украсть будущее Украины. Об этом заявил в Instagram министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что принудительное перемещение детей из одной национальной группы в другую является не только военным преступлением, но и входит в состав преступления геноцида, и что похищая украинских детей, Россия пытается украсть будущее Украины.

"Международное правосудие – это действительно долгая история. Людям иногда кажется, что справедливость недостижима. Но это не так. Нужно просто системно работать в долгую, и результат будет", – подчеркнул министр.

Он уверен, что "будет и спецтрибунал за преступление агрессии против Украины, и новые ордера на арест, а затем и приговоры".

"Международное правосудие небыстрое, но неизбежное. Мы накажем негодяев за их преступления", – заявил Кулеба.

Президент Владимир Зеленский сегодня сказал, что Международный уголовный суд "принял историческое решение, с которого начнется историческая ответственность" российских военных преступников.

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Сергій Бережний
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