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29.03.2019, 14:20

Поход в Раду. Гриценко заявил о возможном объединении семи партий

Поход в Раду. Гриценко заявил о возможном объединении семи партий - Фото
Анатолий Гриценко (фото - скриншот с видео)

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что коалиция партий Гражданская платформа и Самопомощь в парламенте будет обязательно

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Лидер партии Гражданская позиция и кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил о возможности объединения семи партий в одну перед парламентскими выборами, которые состоятся в 2019 году. Об этом он сказал в программе Право на власть. 

"Я предполагаю, что часть из тех сил, которые ближе и сейчас мы работаем в формате штаба, могут объединиться в одну партию. Мы найдем правильный формат, который будет полезен для страны", - сказал Гриценко. "Как только завершится избирательный процесс, мы сядем с теми семью партиями, которые поддержали или снялись и поддержали меня, и будем решать", - уточнил он.

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Кандидат в президенты добавил, что до того, как мэр Львова и лидер партии ВО Самопомощь Андрей Садовый снял свою кандидатуру с выборов в его пользу, не было никаких разговоров о квотах и распределении должностей в случае его победы на президентских выборах.

По словам Гриценко, они договорились еще "за несколько месяцев или даже за год до того", что в следующем парламенте Гражданская позиция и Самопомощь будут первыми силами, которые сформируют коалицию.

Политик отметил, что пока не известно, как возможное объединение партий пойдет в парламент, поскольку для этого после президентских выборов потребуются измения в избирательное законодательство.

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1 марта мэр Львова Андрей Садовый и Дмитрий Гнап из партии Сила людей сняли свои кандидатуры с президентских выборов в пользу другого кандидата - Анатолия Гриценко. Позже Садовый рассказал, что за несколько дней до встречи с Гриценко он в Киеве встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. 21 марта мэр Львова заявил, что больше не будет баллотироваться на этот пост и хочет работать на "уровне государства".

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Теги: андрей садовый, анатолий гриценко, выборы в Раду, выборы-2019
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