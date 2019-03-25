Выборы в Раду. Партии-тяжеловесы дышат в спину Зеленскому - опрос

Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко (коллаж - LIGA.net)

Если бы выборы в Раду проходили на этой неделе, то лидером была бы партия кандидата в президенты Владимира Зеленского Слуга народа, которою поддержали бы 24,8% опрошенных, уже определившихся с выбором и намереных голосовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса от трех компаний - КМИС, Центр Разумкова и группы Рейтинг, который проводился с 5 по 14 марта.

Следом по уровню поддержки идет партия кандидата в президенты Юлии Тимошенко Батькивщина - 17,6%.

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На третьем месте с результатом 14,7% симпатий опрошенных - партия БПП Солидарность действующего президента Петра Порошенко, который баллотируется на второй срок.

За партию Гражданская позиция кандидата в президенты Анатолия Гриценко отдали бы голоса 9,3% опрошенных.

Далее голоса избирателей распределились таким образом: Оппозиционная платформа За життя - 9,2%, Радикальная партия Олега Ляшко - 5,3%, Оппозиционный блок - 4,4%, Свобода - 3,1%, Самопомощь - 2,5%, УКРОП - 1,8%, Наши - 1,6%.

Остальные партии из списка не набрали бы 1% голосов. За партию, которой не было в опроснике, отдали бы голоса 2,1% избирателей.

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Опрошены методом личного интервью 15 000 респондентов старше 18 лет во всех областях Украины, без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.

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Ранее сегодня, 25 марта, вышел опрос КМИС, согласно которому, если бы выборы в Раду проходили во второй половине марта, то лидировала бы партия Владимира Зеленского Слуга народа (24,4%), следом - ВО Батькивщина (16,5%) и БПП Солидарность (14,1%).