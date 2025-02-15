"Пока за нас это не сделали другие". Туск призвал Европу разработать свой план по Украине

Польский премьер заявил, что план нужно разработать уже сейчас, "нельзя терять время"

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Премьер Польши Дональд Туск убежден, что Европа должна разработать свой план действий по Украине, пока за нее это не сделали "другие игроки". Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.

"Европе срочно нужен собственный план действий по Украине и нашей безопасности, иначе наше будущее будут решать другие глобальные игроки. Не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами. Этот план нужно готовить уже сейчас. Нельзя терять время", – написал Туск.

Ранее президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что американский коллега Дональд Трамп ни разу не отметил, что для Америки важно, чтобы Европа была за столом переговоров во время беседы с российским диктатором Владимиром Путиным.

В начале декабря прошлого года кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил создать европейскую контактную группу, на которой будут обсуждаться варианты завершения российско-украинской войны на фоне смены власти в США.