"Поки за нас це не зробили інші". Туск закликав Європу розробити власний план щодо України

Польський прем'єр заявив, що план потрібно розробити вже зараз, "не можна гаяти часу"

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Прем'єр Польщі Дональд Туск переконаний, що Європа має розробити свій план дій щодо України, поки за неї це не зробили "інші гравці". Допис відповідного змісту він опублікував у X.

"Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки, інакше наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці. Не обов'язково відповідно до наших власних інтересів. Цей план треба готувати вже зараз. Не можна гаяти часу", – написав Туск.

Раніше президент Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що американський колега Дональд Трамп жодного разу не зазначив, що для Америки важливо, аби Європа була за столом переговорів під час бесіди з російським диктатором Володимиром Путіним.

На початку грудня минулого року кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц запропонував створити європейську контактну групу, на якій обговорюватимуться варіанти завершення російсько-української війни на тлі зміни влади у США.