Покаяния немцев за военные преступления против украинцев недостаточно – глава МИД Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, в немецком историческом сознании покаяние за военные преступления против украинцев присутствует не в полной мере. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявила в видеообращении к конференции глав зарубежных миссий Украины.

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"Я знаю, что нашу дружбу нельзя воспринимать как должное. Во время Второй мировой войны немцы совершили ужасные преступления против украинцев. Эти преступления присутствуют в немецком историческом сознании не так (полно), как должны", – сказала глава дипломатии Германии.

Бербок напомнила, что в следующем месяце Германия и Украина будут отмечать 30-летие дипломатических отношений.

Глава МИД Германии считает, что "три десятилетия назад немногие могли представить, насколько наши страны переплетены сегодня – от межчеловеческих контактов до торговли и инвестиций".

Половина украинцев – относительное большинство – считают, что Вторая мировая война началась из-за сговора руководителей Германии и СССР Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина.

16 декабря 2021 года Верховная Рада проголосовала за проект постановления с призывом к Бундестагу о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Александр Матвиенко

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