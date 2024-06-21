Покушение на казахского оппозиционера Садыкова: двоим мужчинам сообщили о подозрении

Днем 18 июня в Шевченковском районе Киева стреляли в казахского оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова

Айдос Садыков (Фото: Facebook)

Правоохранители сообщили о подозрении двум гражданам Казахстана за покушение на убийство казахского оппозиционера Айдоса Садыкова, говорится на сайте Офиса генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Правоохранители сообщили о подозрении Жаканбаеву и Каратаеву, которые, по данным следствия, прибыли в Киев 2 июня, арендовали жилье по разным адресам, приобрели автомобиль Opel Vectra, а 8 июня забронировали квартиру рядом с Садыковым.

По данным следствия, подозреваемые изучили распорядок дня и привычки Садыкова и 18 июня совершили покушение.

Правоохранители утверждают – Каратаев "быстро приблизился к автомобилю со стороны водительского сиденья и произвел один прицельный выстрел в голову Садыкова".

После этого подозреваемые скрылись, а пистолет с глушителем выбросили возле зоопарка.

Новость дополняется...