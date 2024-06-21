Замах на казахського опозиціонера Садикова: двом чоловікам повідомили про підозру

Удень 18 червня у Шевченківському районі Києва стріляли у казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова

Айдос Садиков (Фото: Facebook)

Правоохоронці повідомили про підозру двом громадянам Казахстану за замах на вбивство казахського опозиціонера Айдоса Садикова, йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.

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Правоохоронці повідомили про підозру Атаю Жаканбаєву та Мейраму Каратаєву, які, за даними слідства, прибули в Київ 2 червня, орендували житло за різними адресами, придбали автомобіль Opel Vectra, а 8 червня забронювали квартиру поруч із Садиковим.

За даними слідства, підозрювані вивчили розпорядок дня та звички Садикова й 18 червня вчинили замах.

Правоохоронці стверджують – Каратаєв "швидко наблизився до автомобіля з боку водійського сидіння та здійснив один прицільний постріл у голову Садикова".

Після цього підозрювані втекли, а пістолет з глушником викинули біля зоопарку.

За статтею 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Дружина опозиціонера Наталія Садикова в інтерв'ю Радіо Азаттик висловила думку, що в її чоловіка стріляв професійний кілер – подружжя перебувало разом в авто в момент нападу.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прокоментував напад на Садикова та заявив, що доручив направити офіційні запити українській стороні щодо інциденту, у разі потреби казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування.

Подружжя Садикових живе у Києві з 2014 року – з того часу, як проти Наталії порушили кримінальну справу у Казахстані. Восени 2023 року Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі. Подружжя веде YouTube-канал Бәсе, де, зокрема, піддають критиці офіційний Казахстан і викривають його олігархів.

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