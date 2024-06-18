У Києві стріляли в опозиційного казахського журналіста Айдоса Садикова – джерело

Про замах на Садикова повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах та дружина Наталія Садикова у Facebook

Айдос Садиков (Фото: Facebook)

Вдень 18 червня у Шевченківському районі Києва стріляли у казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах, згодом підтвердила й дружина постраждалого Наталія Садикова.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Про інцидент повідомили у Нацполіції. Правоохоронці попередньо заявили, що до припаркованої на вулиці В. Ярмоли машини підійшов невідомий, вистрілив у чоловіка й утік. Відомо, що в салоні також перебувала жінка – травм вона не отримала.

Дружина Садикова написала у Facebook, що замах на чоловіка скоїли прям під будинком подружжя.

Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що жертвою став Айдос Садиков – опозиційний журналіст, відомий критикою влади Казахстану.

Про його стан інформації поки що немає.

Офіс генпрокурора повідомив про початок розслідування за фактом замаху на умисне вбивство Садикова.

Подружжя Садикових живуть у Києві з 2014 року – з того часу, як проти Наталії порушили кримінальну справу у Казахстані. Восени 2023 року Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі. Подружжя веде YouTube-канал Бәсе, де, зокрема, піддають критиці офіційний Казахстан та викривають його олігархів.

Айдос та Наталія Садикови (Фото: Facebook)

Зранку 11 червня у середмісті Запоріжжя чоловік чотири рази вистрілив у місцевого посадовця, внаслідок чого той помер у лікарні.

Читайте також: Одесит під час бійки з росіянами на ножах вистрілив з рушниці у повітря й утік – фото