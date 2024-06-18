У Києві стріляли в опозиційного казахського журналіста Айдоса Садикова – джерело
Вдень 18 червня у Шевченківському районі Києва стріляли у казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах, згодом підтвердила й дружина постраждалого Наталія Садикова.
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Про інцидент повідомили у Нацполіції. Правоохоронці попередньо заявили, що до припаркованої на вулиці В. Ярмоли машини підійшов невідомий, вистрілив у чоловіка й утік. Відомо, що в салоні також перебувала жінка – травм вона не отримала.
Дружина Садикова написала у Facebook, що замах на чоловіка скоїли прям під будинком подружжя.
Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що жертвою став Айдос Садиков – опозиційний журналіст, відомий критикою влади Казахстану.
Про його стан інформації поки що немає.
Офіс генпрокурора повідомив про початок розслідування за фактом замаху на умисне вбивство Садикова.
Подружжя Садикових живуть у Києві з 2014 року – з того часу, як проти Наталії порушили кримінальну справу у Казахстані. Восени 2023 року Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі. Подружжя веде YouTube-канал Бәсе, де, зокрема, піддають критиці офіційний Казахстан та викривають його олігархів.
- Зранку 11 червня у середмісті Запоріжжя чоловік чотири рази вистрілив у місцевого посадовця, внаслідок чого той помер у лікарні.
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