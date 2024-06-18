В Киеве стреляли в оппозиционного казахского журналиста Айдоса Садыкова – источник

О покушении на Садыкова сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах и супруга Наталья Садыкова в Facebook

Айдос Садыков (Фото: Facebook)

Днем 18 июня в Шевченковском районе Киева стреляли в оппозиционного казахского журналиста Айдоса Садыкова. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах, впоследствии подтвердила и супруга пострадавшего Наталья Садыкова.

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Об инциденте сообщили в Нацполиции. Правоохранители предварительно заявили, что к припаркованной на улице В. Ярмолы машине подошел неизвестный, выстрелил в мужчину и скрылся. Известно, что в салоне также находилась женщина – травм она не получила.

Жена Садыкова написала в Facebook, что покушение на мужчину совершили прям под домом супругов.

Собеседник LIGA.net подтвердил, что жертвой стал Айдос Садыков – оппозиционный журналист, известный критикой властей Казахстана.

О его состоянии информации пока нет.

Супруги Садыковых живут в Киеве с 2014 года – с тех пор, как против Натальи возбудили уголовное дело в Казахстане. Осенью 2023 года Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды. Супруги ведут YouTube-канал Бәсе, где, в частности, критикуют официальный Казахстан и разоблачают его олигархов.

Офис генпрокурора сообщил о начале расследования по факту покушения на умышленное убийство Садыкова.

Айдос и Наталья Садыковы (Фото: Facebook)

Утром 11 июня в центре Запорожья мужчина четырежды выстрелил в местного чиновника, в результате чего тот скончался в больнице.

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