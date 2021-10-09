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Политически Украина переигрывает Россию в ОБСЕ – дипломат

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2021, 14:27
Политически Украина переигрывает Россию в ОБСЕ – дипломат - Фото
Евгений Цимбалюк (скриншот видео Ukrinform TV, YouTube)

Украина политические переигрывает Россию в ОБСЕ. Обычно нейтральные представители ЕС требуют от РФ объяснить присутствие российских войск у границ Украины после учений Запад-2021, заявил в интервью Радио Свобода постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

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По его словам, международный круг поддержки вокруг Украины усилился после ее требования к РФ в рамках Венского документа – объяснить присутствие 19 батальонно-тактических групп у границ Украины после учений Запад-2021.

Он сказал, что Россия проигнорировала инициированное Украиной заседание, однако эти шаги консолидируют международную поддержку.

"Впервые в заседании, где мы хотели получить объяснения от России, приняли участие ряд других делегаций. Причем выступали даже те, кто обычно не выступает – представители Европейского союза, то есть дополнительные партнеры, которые обычно сохраняют нейтральную позицию", – объяснил дипломат.

По словам Цимбалюка, представители ЕС требовали от России объяснений и предлагали варианты реагирования – например, провести дополнительные инспекции.

"Что для нас важно – что международное круг поддержки Украины после этих шагов значительно усилилось. Инструкции, которые дипломаты отправляли из Вены своим национальным правительствам, вызвали продолжение и усиление санкций. Они закладывают позиции для продолжения давления на РФ. Политически мы обыграем Россию на поле ОБСЕ", – подытожил он.

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Марк Сировой
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