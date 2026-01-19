Politico: ЕС может ввести пошлины на €93 млрд против США из-за заявлений Трампа по Гренландии

ЕС обсуждает жесткие экономические меры против Штатов на случай, если переговоры с Белым домом провалятся

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Aaron Schwarz)

Европейский Союз рассматривает введение масштабных торговых мер против США, включая тарифы на сумму до 93 млрд евро, чтобы сдержать президента Дональда Трампа от попыток установить контроль над Гренландией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на восемь дипломатов и чиновников ЕС.

Соответствующие варианты обсуждались во время срочной трехчасовой встречи дипломатов 27 стран ЕС в Брюсселе 18 января. Участники отметили необходимость подготовить реальные шаги на случай, если переговоры с Вашингтоном в течение следующей недели не дадут быстрого результата.

Один из дипломатов, знакомый с ходом переговоров, отметил, что обсуждаются конкретные варианты реагирования в случае реализации американских тарифных угроз. Механизм восстановления пошлин может быть активирован "очень быстро" по сравнению с другими инструментами.

Также обсуждается возможность применения Инструмента борьбы с принуждением (Anti-Coercion Instrument, ACI) – механизма ЕС для реагирования на экономическое давление со стороны третьих стран. Несколько чиновников отметили, что этот вариант является более жестким и вызывает предостережения у части государств-членов. По словам трех дипломатов, на этом этапе правительства не поручали Еврокомиссии запускать ACI.