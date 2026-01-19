Politico: ЄС може запровадити мита на €93 млрд проти США через заяви Трампа щодо Гренландії

ЄС обговорює жорсткі економічні заходи проти Штатів на випадок, якщо переговори з Білим домом проваляться

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Aaron Schwarz)

Європейський Союз розглядає запровадження масштабних торговельних заходів проти США, включно з тарифами на суму до 93 млрд євро, щоб стримати президента Дональда Трампа від спроб установити контроль над Гренландією. Про це повідомляє Politico з посиланням на вісьмох дипломатів та чиновників ЄС.

Відповідні варіанти обговорювалися під час термінової тригодинної зустрічі дипломатів 27 країн ЄС у Брюсселі 18 січня. Учасники наголосили на необхідності підготувати реальні кроки на випадок, якщо переговори з Вашингтоном протягом наступного тижня не дадуть швидкого результату.

Один із дипломатів, обізнаний із перебігом переговорів, зазначив, що обговорюються конкретні варіанти реагування у разі реалізації американських тарифних погроз. Механізм відновлення мит може бути активований "дуже швидко" порівняно з іншими інструментами.

Також обговорюється можливість застосування Інструменту боротьби з примусом (Anti-Coercion Instrument, ACI) – механізму ЄС для реагування на економічний тиск з боку третіх країн. Кілька чиновників зазначили, що цей варіант є жорсткішим і викликає застереження у частини держав-членів. За словами трьох дипломатів, на цьому етапі уряди не доручали Єврокомісії запускати ACI.