Politico: ЄС може запровадити мита на €93 млрд проти США через заяви Трампа щодо Гренландії
Європейський Союз розглядає запровадження масштабних торговельних заходів проти США, включно з тарифами на суму до 93 млрд євро, щоб стримати президента Дональда Трампа від спроб установити контроль над Гренландією. Про це повідомляє Politico з посиланням на вісьмох дипломатів та чиновників ЄС.
Відповідні варіанти обговорювалися під час термінової тригодинної зустрічі дипломатів 27 країн ЄС у Брюсселі 18 січня. Учасники наголосили на необхідності підготувати реальні кроки на випадок, якщо переговори з Вашингтоном протягом наступного тижня не дадуть швидкого результату.
Один із дипломатів, обізнаний із перебігом переговорів, зазначив, що обговорюються конкретні варіанти реагування у разі реалізації американських тарифних погроз. Механізм відновлення мит може бути активований "дуже швидко" порівняно з іншими інструментами.
Також обговорюється можливість застосування Інструменту боротьби з примусом (Anti-Coercion Instrument, ACI) – механізму ЄС для реагування на економічний тиск з боку третіх країн. Кілька чиновників зазначили, що цей варіант є жорсткішим і викликає застереження у частини держав-членів. За словами трьох дипломатів, на цьому етапі уряди не доручали Єврокомісії запускати ACI.
- 17 січня Трамп оголосив про запровадження мит проти американських союзників через Гренландію. З 1 лютого 2026 року Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія обкладатимуться 10% митом на всі товари, які надсилаються до США. 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%.
- 18 січня стало відомо, що депутати Європарламенту готові зупинити процес затвердження торговельної угоди між Європейським Союзом і Сполученими Штатами.
Коментарі (0)