Politico: ЕС поступит с Бельгией, как с Венгрией, если та заблокирует репарационный кредит

Брюссель могут отстранить от политических процессов в Евросоюзе в случае дальнейшего блокирования решения по кредиту

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер (Фото: ЕРА / Olivier Hoslet)

Европейский Союз планирует применить к Бельгии более жесткий подход, если Брюссель не поддержит решение о репарационном кредите для Украины за счет замороженных активов РФ. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата ЕС, знакомого с ходом обсуждений.

По его словам, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер окажется в положении "отстраненного и проигнорированного", если он продолжит блокировать решение. Дипломат подчеркнул, что подобная изоляция уже была применена к венгерскому премьеру Виктору Орбану – лидеры ЕС обошли его из-за отказа сотрудничать в вопросах санкций против России и отступления от демократических принципов.

Давление на Брюссель растет. Де Вевер, который в течение нескольких месяцев блокирует план и выдвигает дополнительные условия, может оказаться "в неудобном и примечательном положении" для лидера страны, которая традиционно поддерживала проевропейский курс.

Сигнал Евросоюза заключается в том, что в случае неприсоединения к переговорам Бельгия рискует потерять свое влияние, ее дипломаты, министры и руководство могут быть отстранены от обсуждений. Чиновники будут игнорировать позицию Брюсселя по долгосрочному бюджету ЕС на 2028–2034 годы, что создаст серьезные трудности во время завершающей фазы переговоров через 18 месяцев.

По информации дипломата, мнение де Вевера относительно предложений ЕС не будет учитываться, на его телефонные звонки отвечать не будут.