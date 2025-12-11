Politico: ЄС вчинить із Бельгією, як з Угорщиною, якщо та заблокує репараційний кредит

Брюссель можуть усунути від політичних процесів в Євросоюзі в разі подальшого блокування рішення щодо кредиту

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер (Фото: ЕРА / Olivier Hoslet)

Європейський Союз планує застосувати до Бельгії жорсткіший підхід, якщо Брюссель не підтримає рішення про репараційний кредит для України коштом заморожених активів РФ. Про це пише Politico із посиланням на дипломата ЄС, знайомого із перебігом обговорень.

За його словами, прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер опиниться в становищі "усуненого і проігнорованого", якщо він продовжить блокувати рішення. Дипломат наголосив, що подібна ізоляція вже була застосована до угорського прем’єра Віктора Орбана – лідери ЄС обійшли його через відмову співпрацювати у питаннях санкцій проти Росії та відступ від демократичних принципів.

Тиск на Брюссель зростає. Де Вевер, який упродовж кількох місяців блокує план та висуває додаткові умови, може опинитися "у незручному та примітному становищі" для лідера країни, яка традиційно підтримувала проєвропейський курс.

Сигнал Євросоюзу полягає в тому, що у разі неприєднання до переговорів Бельгія ризикує втратити свій вплив, її дипломати, міністри та керівництво можуть бути усунуті від обговорень. Чиновники ігноруватимуть позицію Брюсселя щодо довгострокового бюджету ЄС на 2028–2034 роки, що створить серйозні труднощі під час завершальної фази переговорів через 18 місяців.

За інформацією дипломата, думка де Вевера щодо пропозицій ЄС не запитуватимуть, на його телефонні дзвінки не відповідатимуть.