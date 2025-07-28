Politico: Иностранные лидеры звонят Трампу на личный номер, чтобы быть в благосклонности

Президент США "общается со многими лидерами гораздо больше, чем кто-то осознает", заявил один из собеседников

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Иностранные лидеры, которые хотят оставаться в благосклонности президента США Дональда Трампа, регулярно звонят и присылают текстовые сообщения на его личный номер. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Во время своего первого срока Трамп удивил многих мировых лидеров, предложив свой номер мобильного телефона, призвав их отказаться от обычных дипломатических протоколов и просто звонить ему.

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Склонность Трампа к частым, иногда неформальным разговорам теперь является устоявшейся чертой его личности. А спустя шесть месяцев после начала второго срока мировые лидеры, которые хотят оставаться в благосклонности президента США, регулярно звонят и отправляют текстовые сообщения – иногда для обсуждения вопросов мирового значения, иногда просто для общения.

"Он общается со многими лидерами гораздо больше, чем кто-то осознает. Многие звонки касаются конкретных вещей, реального бизнеса, но есть также более неформальные, личные разговоры", – рассказал один из собеседников.

По данным трех собеседников, среди этих лидеров – президент Франции Эмманюэль Макрон, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, с которыми Трамп встретится на раунд гольфа в Шотландии в понедельник.

В частности, человек, знакомый с одним из разговоров Трампа и его французского коллеги, вспомнил, как двое лидеров "разговаривали", здороваясь.

"Это было удивительно забавно – Трамп говорил "Эммануэлллллль" и действительно вытягивал букву л, а потом Макрон говорил "Дональддддддддд" и вытягивал букву д", – пересказал собеседник.

Иностранные чиновники объясняют свою способность адаптироваться к свободному стилю Трампа улучшением личных отношений, что, по их словам, приводит к более благоприятным результатам.

Неназванный европейский чиновник вспомнил июньский саммит лидеров НАТО в Нидерландах, где Трамп объявил, что изменил свое мнение об Альянсе после встречи с коллегами, которых он назвал "великими лидерами". С тех пор он согласился на увеличение оборонной помощи Украине, если Европа оплатит ее.

"В некоторых случаях меньше трения и больше согласованности. Отчасти это является результатом того, что многие лидеры более активно взаимодействуют с Трампом и, да, более внимательно относятся к нему лично", — пояснил он.

В материале говорится, что в начале марта Стармер использовал WhatsApp для общения с Трампом, пытаясь восстановить разногласия между американским лидером и президентом Владимиром Зеленским после их неудачной встречи в Овальном кабинете.

Стармер, которого коллеги описывают как сдержанного на работе и приятного в частной жизни, понимает важность личных отношений с Трампом и упорно работал с помощниками, чтобы показать президенту США его более расслабленную сторону, заявили двое собеседников.

Трое собеседников отметили, что Трамп также часто является инициатором телефонных звонков, в частности принцу Саудовской Аравии, британскому премьеру и главе правительства Израиля Беньямину Нетаньяху.

В феврале издание Axios со ссылкой на неназванных чиновников в США и Украине писало, что Трамп дал Зеленскому свой личный номер и сказал, что тот может звонить напрямую.

Впоследствии президент подтвердил, что американский лидер дал ему личный телефон.