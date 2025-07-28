Politico: Іноземні лідери телефонують Трампу на особистий номер, щоб залишатися у прихильності

Президент США "спілкується з багатьма лідерами набагато більше, ніж хтось усвідомлює", заявив один зі співрозмовників

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Іноземні лідери, які хочуть залишатися в прихильності президента США Дональда Трампа, регулярно телефонують та надсилають текстові повідомлення на його особистий номер. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Під час свого першого терміну Трамп здивував низку світових лідерів, запропонувавши свій номер мобільного телефону, закликаючи їх відмовитися від звичайних дипломатичних протоколів і просто телефонувати йому.

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Схильність Трампа до частих, інколи неформальних розмов тепер є усталеною рисою його особистості. А через шість місяців після початку другого терміну світові лідери, які хочуть залишатися в прихильності президента США, регулярно телефонують і надсилають текстові повідомлення — іноді для обговорення питань світового значення, іноді просто для спілкування.

"Він спілкується з багатьма лідерами набагато більше, ніж хтось усвідомлює. Багато дзвінків стосуються конкретних речей, реального бізнесу, але є також більш неформальні, особисті розмови", – розповів один зі співрозмовників.

За даними трьох співрозмовників, серед цих лідерів – президент Франції Емманюель Макрон, кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, з якими Трамп зустрінеться на раунд гольфу в Шотландії у понеділок.

Зокрема, людина, знайома з однією з розмов Трамп та його французького колеги, згадала, як двоє лідерів "розмовляли", вітаючись.

"Це було дивно кумедно — Трамп казав "Еммануелллллль" і справді витягував літеру л, а потім Макрон казав "Дональдддддд" і витягував літеру д", — переповів співрозмовник.

Іноземні чиновники пояснюють свою здатність адаптуватися до вільного стилю Трампа покращенням особистих стосунків, що, за їхніми словами, призводить до сприятливіших результатів.

Неназваний європейський посадовець згадав червневий саміт лідерів НАТО в Нідерландах, де Трамп оголосив, що змінив свою думку щодо Альянсу після зустрічі з колегами, яких він назвав "великими лідерами". Відтоді він погодився на збільшення оборонної допомоги Україні, якщо Європа оплатить її.

"У деяких випадках менше тертя та більше узгодженості. Частково це є результатом того, що багато лідерів більш активно взаємодіють з Трампом і, так, більш уважно ставляться до нього приватно", – пояснив він.

У матеріалі йдеться, що на початку березня Стармер використав WhatsApp для спілкування з Трампом, намагаючись відновити розбіжності між американським лідером та президентом Володимиром Зеленським після їхньої невдалої зустрічі в Овальному кабінеті.

Стармер, якого колеги описують як стриманого на роботі та приємного в приватному житті, розуміє важливість особистих стосунків з Трампом і наполегливо працював з помічниками, щоб показати президенту США його більш розслаблену сторону, заявили двоє співрозмовників.

Троє співрозмовників зазначили, що Трамп також часто є ініціатором телефонних дзвінків, зокрема принцу Саудівської Аравії, британському прем’єру та очільнику уряду Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу.

У лютому видання Axios із посиланням на неназваних посадовців у США та Україні писало, що Трамп дав Зеленському свій особистий номер і сказав, що той може телефонувати напряму.

Згодом президент підтвердив, що американський лідер дав йому особистий телефон.