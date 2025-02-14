Зеленський підтвердив, що Трамп дав йому особистий номер телефона

Дональд Трамп сказав Володимиру Зеленському, що той може телефонувати йому в будь-який час

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дав українському колезі Володимиру Зеленському особистий номер телефона і сказав телефонувати у будь-який час. Про це стало відомо на панелі "Майбутнє українсько-американське безпекове співробітництво" на Мюнхенській безпековій конференції.

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Зеленський заявив, що мав "хорошу" розмову із Трампом і підтвердив, що той дав йому свій номер телефона.

"Він [Трамп] дав мені свій номер. Він сказав: "Ви можете набрати мене в будь-який час, коли захочете"", – сказав Зеленський.

Глава держави пояснив, що раніше американський колега говорив про можливість телефонувати йому в будь-який момент, але тоді номеру не дав. Коли Зеленський йому нагадав про це під час розмови 12 лютого, Трамп озвучив свій номер.

Президент наголосив, що розраховує на американського президента і висловив сподівання, що той справді допоможе Україні.

Напередодні видання Axios із посиланням на неназваних посадовців у США та Україні писало, що Трамп дав Зеленському свій особистий номер і сказав, що той може телефонувати напряму.

12 лютого 2025 року Трамп заявив, що мав "тривалу та продуктивну" телефонну розмову з диктатором РФ і розкрив її деталі.

Після цього американський президент зателефонував Зеленському.