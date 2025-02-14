Зеленский подтвердил, что Трамп дал ему личный номер телефона

Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что тот может звонить ему в любое время

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому личный номер телефона и сказал звонить в любое время. Об этом стало известно на панели "Будущее украинско-американское сотрудничество по безопасности" на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский заявил, что у него был "хороший" разговор с Трампом и подтвердил, что тот дал ему свой номер телефона.

"Он [Трамп] дал мне свой номер. Он сказал: "Вы можете набрать меня в любое время, когда захотите"", — сказал Зеленский.

Глава государства пояснил, что ранее американский коллега говорил о возможности звонить по телефону ему в любой момент, но тогда номера не дал. Когда Зеленский напомнил об этом во время разговора 12 февраля, Трамп озвучил свой номер.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на американского президента и выразил надежду, что тот действительно поможет Украине.

Накануне издание Axios со ссылкой на неназванных чиновников в США и Украине писало, что Трамп дал Зеленскому свой личный номер и сказал, что он может звонить напрямую.

12 февраля 2025 года Трамп заявил, что "долго и продуктивно" говорил по телефону с диктатором РФ и раскрыл детали разговора.

После этого американский президент позвонил Зеленскому.