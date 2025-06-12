Politico: В ЕС появится спецпредставитель по вопросам украинцев

Илва Йоганссон (Фото: EPA)

В Евросоюзе создадут должность специального представителя по вопросам украинцев на территории ЕС. Её будет занимать Илва Йоганссон. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированных собеседников.

Йоханссон займет вновь созданную должность, на которой она будет помогать контролировать недавно обнародованную долгосрочную стратегию Комиссии в отношении украинских беженцев.

Роль специального посланника будет заключаться в "ужесточении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки" их в Евросоюзе, сообщает издание.

Илва Йоганссон – еврокомиссар по внутренним делам с 2019 по 2024 год. Она неоднократно посещала Украину, в частности, лагерь беженцев на границе с Румынией, а в 2022 году была награждена орденом Украины "За заслуги" ІІ степени.

С начала войны свыше 4,3 миллиона перемещенных украинцев нашли убежище в ЕС. Временная защита действует до марта 2026 года.

В январе 2025-го президент Зеленский заявил, что в Европе разграничивают украинских беженцев на работающих и тех, которым нужно выплачивать помощь. Последних европейские страны предлагают вернуть домой в Украину.