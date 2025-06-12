Politico: В ЄС з'явиться спецпредставник з питань українців

Ілва Йоганссон неодноразово відвідувала Україну та була нагороджена орденом України

Ілва Йоганссон (Фото: EPA)

В Євросоюзі створять посаду спеціального представника щодо питань українців на території ЄС. ЇЇ обійматиме Ілва Йоганссон. Про це повідомляє Politico з посиланням на проінформованих співрозмовників.

Йоханссон обійме новостворену посаду, на якій вона допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Комісії щодо українських біженців.

Роль спеціального посланника полягатиме в "посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки" їх у Євросоюзі, повідомляє видання.

Ілва Йоганссон – єврокомісарка з питань внутрішніх справ з 2019 до 2024 року. Вона неодноразово відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, а у 2022 році була нагороджена орденом України "За заслуги" ІІ ступеня.

З початку війни понад 4,3 мільйона переміщених українців знайшли прихисток в ЄС. Тимчасовий захист діє до березня 2026 року.

У січні 2025-го президент Зеленський заявив, що у Європі розмежовують українських біженців на тих, які працюють, і тих, яким треба виплачувати допомогу. Останніх європейські країни пропонують повернути додому в Україну.