Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.05.2019, 21:49

Труханов о консультациях Коломойского: Я готов говорить со всеми

Труханов о консультациях Коломойского: Я готов говорить со всеми - Фото
Геннадий Труханов

Мэр Одессы считает олигарха серьезным политиком и бизнесменом

Мэр Одессы Геннадий Труханов не имеет ничего против переговоров с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Укринформ.

"Коломойский - серьезный политик, бизнесмен с серьезными активами. Если он консультирует сегодня партию Видродження, которая ассоциируется с ним, то это его право... А я готов вести переговоры со всеми без исключения, чтобы Одесса продвигалась вперед: со всеми, кто является конструктивным и кто сможет помочь", - сказал Труханов.

Он не уточнил, какие политические структуры, кроме партий Доверяй делам и Видродження, будут участвовать в формировании политсилы, которую он создает вместе с мэром Харькова Геннадием Кернесом.

Кто войдет в состав новой партии, Труханов пообещал рассказать после объединительного съезда, который запланирован на первую декаду июня.

20 мая LIGA.net стало известно, что Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Будущая партия будет ориентироваться на избирателей южных и восточных областей.

23 мая Коломойский заявил, что новая партия, которую создают мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов – это "всеукраинский проект" на базе партии Доверяй делам; партия, "в которой будут представлены большое количество мэров". 

Отправить:
Распечатать:
Теги: геннадий труханов, игорь коломойский, видродження
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 