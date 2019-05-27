Труханов о консультациях Коломойского: Я готов говорить со всеми

Геннадий Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов не имеет ничего против переговоров с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Укринформ.

"Коломойский - серьезный политик, бизнесмен с серьезными активами. Если он консультирует сегодня партию Видродження, которая ассоциируется с ним, то это его право... А я готов вести переговоры со всеми без исключения, чтобы Одесса продвигалась вперед: со всеми, кто является конструктивным и кто сможет помочь", - сказал Труханов.

Он не уточнил, какие политические структуры, кроме партий Доверяй делам и Видродження, будут участвовать в формировании политсилы, которую он создает вместе с мэром Харькова Геннадием Кернесом.

Кто войдет в состав новой партии, Труханов пообещал рассказать после объединительного съезда, который запланирован на первую декаду июня.

20 мая LIGA.net стало известно, что Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Будущая партия будет ориентироваться на избирателей южных и восточных областей.

23 мая Коломойский заявил, что новая партия, которую создают мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов – это "всеукраинский проект" на базе партии Доверяй делам; партия, "в которой будут представлены большое количество мэров".