Полицейская под Купянском сдавала оккупантам СБУшников. Теперь сядет на 15 лет – фото

Прокуроры доказали, что во время оккупации Двуречного украинская полицейская перешла на сторону врага и сотрудничала с ним

Фото: Харьковская областная прокуратура

Полицейскую, которая в прошлом году сдавала оккупантам сотрудников Службы безопасности Украины в поселке Двуречное в Харьковской области, приговорили к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Прокуроры доказали, что во время оккупации Двуречного женщина перешла на сторону врага и сотрудничала с ним.

"Так, будучи в то время действующим сотрудником Национальной полиции Украины, женщина заняла должность "и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции" в так называемом Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области", – говорится в пресс-релизе.

Во время "трудоустройства" она сама написала объяснение, в котором указала перечень известных ей ветеранов АТО и работников СБУ, добавляют в прокуратуре.

Впоследствии полицейская получила "повышение" и ежемесячную зарплату в размере 50 000 российских рублей.

В ноябре 2022 года ее задержали и сообщили о подозрении в госизмене.

30 ноября 2023 года женщину приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

11 ноября 2023 года Офис генпрокурора сообщил, что российский агент, который в марте 2022 года навел ракеты на Харьковскую областную администрацию и другие гражданские здания, получил пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Тогда погиб 31 человек, сообщала прокуратура. В момент двух попаданий в здании находились теробороновцы, военные и волонтеры, сообщали в ОВА.

22 ноября СБУ сообщила о задержании дежурного агента разведки РФ. Он выслеживал в Харьковской области тяжелую технику ВСУ и корректировал обстрелы.

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