Поліціянтка під Куп'янськом здавала окупантам працівників СБУ. Тепер сяде на 15 років – фото

Прокурори довели, що під час окупації Дворічного, українська поліціянтка перейшла на бік ворога та співпрацювала з ним

Фото: Харківська обласна прокуратура

Поліціянтку, яка торік "здавала" окупантам співробітників Служби безпеки України у селищі Дворічне на Харківщині, засудили до 15 років тюрми. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Прокурори довели, що під час окупації Дворічного, жінка перейшла на бік ворога та співпрацювала з ним.

"Так, будучи на той час діючим співробітником Національної поліції України, жінка обійняла посаду "и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции" у так званому Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области", – йдеться у пресрелізі.

Під час "працевлаштування" вона власноруч написала пояснення, в якому вказала перелік відомих їй ветеранів АТО та працівників СБУ, додають у прокуратурі.

Згодом поліціянтка отримала "підвищення" і щомісячну зарплатню в розмірі 50 000 російських рублів.

У листопаді 2022 року її затримали та оголосили підозру у держзраді.

30 листопада 2023 року жінку засудили до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

11 листопада 2023 року Офіс генпрокурора повідомив, що російський агент, який у березні 2022 року навів ракети на Харківську обласну адміністрацію та інші цивільні будівлі, отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Тоді загинула 31 особа, повідомляла прокуратура. У момент двох влучань у будівлі перебували тероборонівці, військові та волонтери, повідомляли в ОВА.

22 листопада СБУ повідомила про затримання чергового агента розвідки РФ. Він вистежував у Харківській області важку техніку ЗСУ та коригував обстріли.

Дивіться також: СБУ: Колаборант здав РФ проукраїнського батька, щоб отримати посаду – відео, фото