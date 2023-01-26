Полицейские достали из озера в Киевской области обломки ракеты Х-55 – фото
26.01.2023, 17:33
Фото: Полиция Киевской области
Сегодня, 26 января, в Киевской области из озера правоохранители достали обломки сбитой российской ракеты Х-55. Об этом сообщил в Telegram глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
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"После сегодняшней атаки оккупантов обломки такой ракеты (Х-55) достали из озера одного из районов Киевской области", – написал Небытов и опубликовал фотографию сбитой ракеты.
- Вечером 25 января и утром 26-го российские оккупанты осуществляли массированные пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины.
- ВСУ сбили 47 ракет из 55. РФ запустила "Кинжал", Х-101, Х-555, Х-59 и "Калибры".
- В результате российской ракетной атаки погибли 11 человек, столько же получили ранения.
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