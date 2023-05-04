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Полиция Германии расследует утечку секретной информации о визите Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 16:12
Полиция Германии расследует утечку секретной информации о визите Зеленского - Фото
Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды (Фото - EPA)

Полиция Берлина начала расследование утечки секретной информации о программе визита в Германию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Spiegel.

Расследование полиции касается возможных источников утечки засекреченной информации о предполагаемом визите Зеленского в Германию. 

3 мая в газете Berliner Tageszeitung появилась публикация, в которой говорилось, что Зеленский посетит Германию в середине мая, приводилась также программа его визита. Издание ссылалось на данные источника в полиции.   

Власти заявили, что "берлинская полиция никогда официально не предоставляла никакой информации, которая могла бы поставить под угрозу государственный визит", и что пресс-служба полиции не разглашала никакой информации об оперативном планировании, мерах безопасности или ходе визита.

После публикации Berliner Tageszeitung полиция лишь подтвердила, что идет подготовка к визиту. Представитель федерального правительства Германии первоначально визит не подтвердил.

"Я считаю неприемлемым, что репутации полиции Берлина на национальном и на международном уровне нанес такой урон единственный сотрудник", — заявила глава берлинской полиции Барбара Шловик.

Ранее сообщалось, что 14 мая будет объявлено о присуждении Зеленскому и народу Украины Аахенской премии имени Карла Великого. Нет данных о том, будет Зеленский  лично присутствовать на церемонии в Аахене или его подключат по видеосвязи.

Сергій Бережний
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