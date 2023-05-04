Полиция Германии расследует утечку секретной информации о визите Зеленского

Полиция Берлина начала расследование утечки секретной информации о программе визита в Германию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Расследование полиции касается возможных источников утечки засекреченной информации о предполагаемом визите Зеленского в Германию.

3 мая в газете Berliner Tageszeitung появилась публикация, в которой говорилось, что Зеленский посетит Германию в середине мая, приводилась также программа его визита. Издание ссылалось на данные источника в полиции.

Власти заявили, что "берлинская полиция никогда официально не предоставляла никакой информации, которая могла бы поставить под угрозу государственный визит", и что пресс-служба полиции не разглашала никакой информации об оперативном планировании, мерах безопасности или ходе визита.

После публикации Berliner Tageszeitung полиция лишь подтвердила, что идет подготовка к визиту. Представитель федерального правительства Германии первоначально визит не подтвердил.

"Я считаю неприемлемым, что репутации полиции Берлина на национальном и на международном уровне нанес такой урон единственный сотрудник", — заявила глава берлинской полиции Барбара Шловик.

Ранее сообщалось, что 14 мая будет объявлено о присуждении Зеленскому и народу Украины Аахенской премии имени Карла Великого. Нет данных о том, будет Зеленский лично присутствовать на церемонии в Аахене или его подключат по видеосвязи.

3 мая 2023 года Зеленский посетил Финляндию с официальным визитом: обсуждали путь в НАТО и оружие.

4 мая Зеленский находится с официальным визитом в Нидерландах.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.