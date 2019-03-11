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11.03.2019, 16:00

Полиция отреагировала на скандальные слова Билецкого по Порошенко

Полиция отреагировала на скандальные слова Билецкого по Порошенко - Фото
Андрей Билецкий (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Комментируя слова политика о "попытках и планировании его убийства" якобы со стороны президента, в Нацполиции сказали - к ним Билецкий не обращался

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Сегодня лидер партии Национальный корпус Андрей Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко якобы готовит физическое устранение лидеров "азовского движения", в том числе его. Никаких заявлений от нардепа о якобы грозящей ему опасности они не получали, сказал на брифинге замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, пишет Укринформ.

"Пока такие обращения со стороны Билецкого к нам не поступали", - сказал он.

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По словам Цуцкиридзе, правоохранители примут и зарегистрируют заявление Билецкого, если тот придет с ним в полицию.

9 марта 2019 года в Черкассах произошли столкновения представителей Нацкорпуса с полицией во время визита в город президента Петра Порошенко. Пострадали правоохранители, открыто уголовное дело за хулиганство. Глава МВД Арсен Аваков сказал, что "любому гневу есть разумные границы", а действия Нацкорпуса назвал "недопустимыми".

В этот же день во время акции у здания Администрации президента в Киеве ранены были трое правоохранителей.

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Теги: полиция, убийство, покушение, андрей билецкий, нацкорпус, Максим Цуцкиридзе
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