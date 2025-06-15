Полиция проводит проверку из-за русского языка на концерте Сердючки

Верка Сердючка (Фото: Telegram Верка Сердючка)

Полиция Киевской области начала проверку по факту использования русского языка на концерте Верки Сердючки, состоявшемся 13 июня в Борисполе. Проверка началась после обращения уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя. Об этом сообщает Национальная полиция.

Как отметили в полиции, во время мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация, в которой сообщалось, что в Бориспольском районе во время концерта 13 июня певец исполнял песни на языке оккупанта.

Полиция внесла сведения в "Единый учет регистрации заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и другие события" и начала проверку.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень написал в Facebook, что им принято решение об открытии мер государственного контроля к организатору публичного мероприятия.

"Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий. Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, который также был проигнорирован", – заявил Кремень.

Языковой омбудсман сообщил, что обратился с призывом "должного реагирования" в Национальную полицию.

"Мы не позволим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовали языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто о законе – это о национальном достоинстве. И ответственность будет", – подчеркнул Кремень.