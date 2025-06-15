Поліція проводить перевірку через російську мову на концерті Сердючки

Вєрка Сердючка (Фото: Telegram Вєрка Сердючка)

Поліція Київської області розпочала перевірку по факту використання російської мови на концерті Вєрки Сердючки, що відбувся 13 червня у Борисполі. Перевірка почалася після звернення уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. Про це повідомляє Національна поліція.

Як зазначили у поліції, під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію, у якій повідомлялося, що на Бориспільщині під час концерту 13 червня співак виконував пісні мовою окупанта.

Поліція зареєструвала відомості у "Єдиному обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інші події" й розпочала перевірку.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь написав у Facebook, що ним ухвалено рішення про відкриття заходу державного контролю щодо організатора публічного заходу.

"Маємо ознаки грубого порушення статей 23 і 29 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів. Окрім того, у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, що також було знехтувано", – заявив Кремінь.

Мовний омбудсман повідомив, що звернувся із закликом "належного реагування" до Національної поліції.

"Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям "розваг" знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон – це про національну гідність. І відповідальність буде", – наголосив Кремінь.