Полиция сообщила о ликвидации самого масштабного подпольного производства анаболиков

Фальсифицированную продукцию реализовывали под видом импортных препаратов, в частности из Малайзии

Один из фигурантов дела (Фото: Национальная полиция)

Национальная полиция сообщила о ликвидации самого масштабного в Украине подпольного производства анаболических стероидов, выдаваемых за импортные препараты для спортсменов. Пятерым фигурантам дела объявлено о подозрении по факту фальсификации лекарственных средств и их сбыта. Об этом сообщает Нацполиция и Офис генерального прокурора.

Группа действовала на территории нескольких регионов Украины, в частности, Киевской, Харьковской, Львовской и Одесской областей.

По данным следствия, ее участники наладили полный цикл незаконного изготовления и распространения поддельных лекарственных средств. Производством занимались в несертифицированных помещениях в одном из регионов. Для этого использовалось кустарное оборудование и сырье неизвестного происхождения.

Подозреваемые производили различные медицинские препараты. Среди них гормональные анаболические стероиды, которые могут принимать спортсмены для увеличения мышечной массы.

По данным Нацполиции, в состав препаратов входили вещества, предназначенные для лечения тяжелых заболеваний, в частности онкологических.

"Такие компоненты имеют четкие противопоказания, однако фигуранты продавали их в повышенных дозах, без рецепта и без какого-либо медицинского контроля", – заявили в полиции.

Продукция была реализована под видом импортных препаратов, в частности из Малайзии, а упаковки были фальсифицированы. Снаружи лекарственные средства выглядели оригинальной продукции – с фабричной упаковкой, маркировкой, голограммами и инструкциями. Однако большинство является вымышленными препаратами, которые не зарегистрированы ни в Украине, ни в другой стране.

В дальнейшем эту продукцию сбывали через телеграмм-каналы, мессенджеры и веб-сайты. Также пересылали по почте в различные области, где другие участники отвечали за ее хранение и реализацию.

В ходе документирования деятельности межрегиональной группировки правоохранители провели около 60 обысков. Изъяли оборудование, сырье, большое количество готовой продукции – 20 тысяч упаковок более 30 различных наименований медпрепаратов, почти 5 кг таблеток россыпью, 1850 флаконов и 1245 упаковок ампул с анаболическими препаратами. Кроме того, изъято два автомобиля BMW X5 и BMW M8, денежные средства в национальной и иностранной валюте, что эквивалентно более 20 млн грн.

Следователи сообщили о подозрении организатору и четырем участникам организованной преступной группы по факту фальсификации лекарственных средств и их сбыта.

Всем подозреваемым избраны меры пресечения. В настоящее время устанавливаются другие участники организованной преступной группы и их роль.