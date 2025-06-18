Поліція повідомила про ліквідацію наймасштабнішого підпільного виробництва анаболіків – фото

Один з фігурантів справи (Фото: Національна поліція)

Національна поліція повідомила про ліквідацію наймасштабнішого в Україні підпільного виробництва анаболічних стероїдів, які видавали за імпортні препарати для спортсменів. П’ятьом фігурантам справи оголошено про підозру за фактом фальсифікації лікарських засобів та їх збуту. Про це повідомляє Нацполіція та Офіс генерального прокурора.

Група діяла на території кількох регіонів України, зокрема Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей.

За даними слідства, її учасники налагодили повний цикл незаконного виготовлення та розповсюдження підроблених лікарських засобів. Виробництвом займалися у несертифікованих приміщеннях в одному з регіонів. Для цього використовували кустарне обладнання та сировину невідомого походження.

Підозрювані виготовляли різноманітні медичні препарати. Серед них – гормональні анаболічні стероїди, які можуть приймати спортсмени для збільшення м’язової маси.

За даними Нацполіції, до складу препаратів входили речовини, призначені для лікування важких хвороб, зокрема онкологічних.

"Такі компоненти мають чіткі протипоказання, однак фігуранти продавали їх у підвищених дозах, без рецепта й без будь-якого медичного контролю", – заявили у поліції.

Продукцію реалізовували під виглядом імпортних препаратів, зокрема з Малайзії, а упаковки були фальсифіковані. Ззовні лікарські засоби мали вигляд оригінальної продукції – з фабричним пакуванням, маркуванням, голограмами та інструкціями. Однак більшість є вигаданими препаратами, що не зареєстровані ні в Україні, ні в жодній іншій країні.

Надалі цю продукцію збували через телеграм-канали, месенджери та вебсайти. Також пересилали поштою до різних областей, де інші учасники відповідали за її зберігання та реалізацію.

Під час документування діяльності міжрегіонального угруповання правоохоронці провели близько 60 обшуків. Вилучили обладнання, сировину, велику кількість готової продукції – 20 тисяч упаковок понад 30-ти різних найменувань медпрепаратів, майже 5 кг таблеток розсипом, 1850 флаконів і 1245 упаковок ампул із анаболічними препаратами. Крім того, вилучено два авто BMW X5 і BMW M8, грошові кошти у національній та іноземній валюті, що еквівалентно понад 20 млн грн.

Слідчі повідомили про підозру організатору та чотирьом учасникам організованої злочинної групи за фактом фальсифікації лікарських засобів та їх збуту.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи. Наразі встановлюються інші учасники організованої злочинної групи та їх роль.