Національна поліція повідомила, що провела найбільшу спецоперацію з ліквідації наркобізнесу в Україні, під час якої була припинена діяльність міжрегіональної злочинної організації з виготовлення та продажу психотропних речовин.

Правоохоронці провели 230 обшуків і вилучили більш ніж 17 млн доз наркотиків вартістю понад 2 млрд гривень. Ліквідовано 19 нарколабораторій та 17 складів.

За даними слідства, щомісяця фігуранти виготовляли понад 700 кг психотропної продукції, що за цінами "чорного" ринку становить понад 300 мільйонів гривень.

Спецоперація з ліквідації наркобізнесу була поетапною та проходила на території 15 областей.

Поліція затримала 67 фігурантів справи. Їм повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України залежно від їх участі в протиправній діяльності.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.