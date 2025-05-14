Нацполіція провела найбільшу спецоперацію з ліквідації наркобізнесу в Україні
Національна поліція повідомила, що провела найбільшу спецоперацію з ліквідації наркобізнесу в Україні, під час якої була припинена діяльність міжрегіональної злочинної організації з виготовлення та продажу психотропних речовин.
Правоохоронці провели 230 обшуків і вилучили більш ніж 17 млн доз наркотиків вартістю понад 2 млрд гривень. Ліквідовано 19 нарколабораторій та 17 складів.
За даними слідства, щомісяця фігуранти виготовляли понад 700 кг психотропної продукції, що за цінами "чорного" ринку становить понад 300 мільйонів гривень.
Спецоперація з ліквідації наркобізнесу була поетапною та проходила на території 15 областей.
Поліція затримала 67 фігурантів справи. Їм повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України залежно від їх участі в протиправній діяльності.
Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.
- 13 травня повідомлялося, що поліція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні. Під час обшуків поліція задокументувала факти виготовлення та збуту наркотиків у "промислових масштабах".
- Серед психотропних речовин, що було вилучено під час спецоперації, знайдені альфа-PVP, амфетамін та мефедрон.