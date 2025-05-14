Национальная полиция сообщила, что провела крупнейшую спецоперацию по ликвидации наркобизнеса в Украине, в ходе которой была приостановлена деятельность межрегиональной преступной организации по изготовлению и продаже психотропных веществ.

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Правоохранители провели 230 обысков и изъяли более 17 млн доз наркотиков стоимостью свыше 2 млрд гривен. Ликвидировано 19 нарколабораторий и 17 складов.

По данным следствия, ежемесячно фигуранты производили более 700 кг психотропной продукции, что по ценам "черного" рынка составляет более 300 миллионов гривен.

Спецоперация по ликвидации наркобизнеса была поэтапной и проходила на территории 15 областей.

Полиция задержала 67 фигурантов дела. Им сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины в зависимости от их участия в противоправной деятельности.

Подозреваемым грозит до 12 лет заключения.