Нацполиция проводит более 200 обысков у наркоторговцев – фото
Обыски у наркоторговцев (Фото: Нацполиция)

Национальная полиция Украины приступила к обыскам в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине. В настоящее время проходит более 200 обысков, сообщают правоохранители.

Согласно сообщению, полицейские документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в "промышленных масштабах".

Также идет процесс ликвидации нарколабораторий и складов по фасовке наркотиков, среди которых найдены альфа-PVP, амфетамин и мефедрон.

О результатах спецоперации Нацполиция обещает сообщить позже.

Нацполиция проводит более 200 обысков у наркоторговцев – фото
Нацполиция проводит более 200 обысков у наркоторговцев – фото
Нацполиция проводит более 200 обысков у наркоторговцев – фото
Нацполиция проводит более 200 обысков у наркоторговцев – фото
Нацполиция проводит более 200 обысков у наркоторговцев – фото
Нацполиция проводит более 200 обысков у наркоторговцев – фото
Нацполиция проводит более 200 обысков у наркоторговцев – фото
  • 8 ноября 2024 года СБУ и Нацполиция заявили о задержании в Украине глав международного наркосиндиката. Преступная организация торговала тяжелыми наркотиками в разных странах мира.
  • 20 марта Нацполиция заявила, что завершила масштабную операцию по ликвидации наркобизнеса, осуществлявшего производство и реализацию биологически активных добавок с каннабисом.
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