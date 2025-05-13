Нацполиция проводит более 200 обысков у наркоторговцев – фото
Национальная полиция Украины приступила к обыскам в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине. В настоящее время проходит более 200 обысков, сообщают правоохранители.
Согласно сообщению, полицейские документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в "промышленных масштабах".
Также идет процесс ликвидации нарколабораторий и складов по фасовке наркотиков, среди которых найдены альфа-PVP, амфетамин и мефедрон.
О результатах спецоперации Нацполиция обещает сообщить позже.
- 8 ноября 2024 года СБУ и Нацполиция заявили о задержании в Украине глав международного наркосиндиката. Преступная организация торговала тяжелыми наркотиками в разных странах мира.
- 20 марта Нацполиция заявила, что завершила масштабную операцию по ликвидации наркобизнеса, осуществлявшего производство и реализацию биологически активных добавок с каннабисом.