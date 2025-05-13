Нацполиция проводит более 200 обысков у наркоторговцев – фото

Мероприятия проходят в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине

Обыски у наркоторговцев (Фото: Нацполиция)

Национальная полиция Украины приступила к обыскам в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине. В настоящее время проходит более 200 обысков, сообщают правоохранители.

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Согласно сообщению, полицейские документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в "промышленных масштабах".

Также идет процесс ликвидации нарколабораторий и складов по фасовке наркотиков, среди которых найдены альфа-PVP, амфетамин и мефедрон.

О результатах спецоперации Нацполиция обещает сообщить позже.