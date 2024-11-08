Благодаря спецоперации в Украине разоблачили международный наркосиндикат – СБУ
Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили о задержании в Украине руководителей международного наркосиндиката. Преступная организация торговала тяжелыми наркотиками в разных странах мира, передает пресс-служба СБУ.
Правоохранители сообщают о нейтрализации международной группировки, занимавшейся изготовлением, контрабандой и сбытом наркотиков в Украине и за ее пределами.
Ведомства провели спецоперацию на территории семи областей – заявлено о разоблачении 17 членов организации, одновременно ликвидированы две нарколаборатории, ежемесячно изготовлявшие более 100 кг наркотиков, в частности особо опасные психотропы (PVP и мефедрон).
По данным следствия, фигуранты сбывали свой "товар" в Украине, а также под видом детских игрушек и продуктов питания переправляли оптовые партии наркотиков в Европу и Южный Кавказ.
Благодаря своим широким контактам с зарубежной наркомафией, подозреваемые наладили поставки в Украину ЛСД, кокаина, МДМА, каннабиса и других наркотиков, продававшихся через специально созданные Telegram-каналы, поясняет СБУ.
Ведомство отмечает, что один из этих каналов входил в "пятерку" самых популярных интернет-магазинов по сбыту наркотиков в разных областях Украины.
Спецслужба называет организатором группировки бывшего жителя Одесской области, привлекшего к нелегальному бизнесу десятки граждан в Украине и за ее пределами.
СБУ отмечает, что во время обысков у задержанных было изъято около 40 кг наркотиков и психотропов, а также приблизительно 1000 литров прекурсоров (начальных химических компонентов), гашишного масла и экстракта марихуаны на 20 млн грн по ценам черного рынка.
Также были найдены фасовочные устройства, мобильные телефоны, компьютерная техника, блокноты и другие доказательства.
Фигурантам сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса:
→ создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
→ контрабанда наркотиков, психотропов, их аналогов или прекурсоров;
→ незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт запрещенных веществ;
→ организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотиков, психотропов или их аналогов.
Максимально злоумышленникам грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
К спецоперацию были привлечены СБУ, Департамент стратегических расследований Нацполиции, Государственная пограничная служба и Государственная таможенная служба.
- В феврале на Волыни пограничники и сотрудники СБУ сбили дрон, который переносил более 20 кг гашиша на 13 млн грн.
- В сентябре ОГП сообщил о перекрытии каналов сбыта оружия и наркотиков, подозрения получили более 100 человек в разных регионах Украины.
- В октябре заявили о разоблачении "мощного наркосиндиката" с ежегодным доходом более 4 млрд грн, задержаны 60 участников вместе с организаторами.