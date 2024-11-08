Благодаря спецоперации в Украине разоблачили международный наркосиндикат – СБУ

По данным следствия, фигуранты сбывали свой "товар" в Украине, а также переправляли оптовые партии наркотиков в Европу и на Южный Кавказ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили о задержании в Украине руководителей международного наркосиндиката. Преступная организация торговала тяжелыми наркотиками в разных странах мира, передает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители сообщают о нейтрализации международной группировки, занимавшейся изготовлением, контрабандой и сбытом наркотиков в Украине и за ее пределами.

Ведомства провели спецоперацию на территории семи областей – заявлено о разоблачении 17 членов организации, одновременно ликвидированы две нарколаборатории, ежемесячно изготовлявшие более 100 кг наркотиков, в частности особо опасные психотропы (PVP и мефедрон).

По данным следствия, фигуранты сбывали свой "товар" в Украине, а также под видом детских игрушек и продуктов питания переправляли оптовые партии наркотиков в Европу и Южный Кавказ.

Благодаря своим широким контактам с зарубежной наркомафией, подозреваемые наладили поставки в Украину ЛСД, кокаина, МДМА, каннабиса и других наркотиков, продававшихся через специально созданные Telegram-каналы, поясняет СБУ.

Ведомство отмечает, что один из этих каналов входил в "пятерку" самых популярных интернет-магазинов по сбыту наркотиков в разных областях Украины.

Спецслужба называет организатором группировки бывшего жителя Одесской области, привлекшего к нелегальному бизнесу десятки граждан в Украине и за ее пределами.

СБУ отмечает, что во время обысков у задержанных было изъято около 40 кг наркотиков и психотропов, а также приблизительно 1000 литров прекурсоров (начальных химических компонентов), гашишного масла и экстракта марихуаны на 20 млн грн по ценам черного рынка.

Также были найдены фасовочные устройства, мобильные телефоны, компьютерная техника, блокноты и другие доказательства.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фигурантам сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса:

→ создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;

→ контрабанда наркотиков, психотропов, их аналогов или прекурсоров;

→ незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт запрещенных веществ;

→ организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотиков, психотропов или их аналогов.

Максимально злоумышленникам грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

К спецоперацию были привлечены СБУ, Департамент стратегических расследований Нацполиции, Государственная пограничная служба и Государственная таможенная служба.