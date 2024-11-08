Завдяки спецоперації в Україні викрили міжнародний наркосиндикат – СБУ

За даними слідства, фігуранти збували свій "товар" в Україні, а також переправляли гуртові партії наркотиків до Європи та на Південний Кавказ

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція заявили про затримання в Україні очільників міжнародного наркосиндикату. Злочинна організація торгувала важкими наркотиками у різних країнах світу, передає пресслужба СБУ.

Правоохоронці повідомляють про нейтралізацію міжнародного угруповання, яке займалася виготовленням, контрабандою та збутом наркотиків в Україні та за її межами.

Відомства провели спецоперацію на території семи областей – заявлено про викриття 17 членів організації, одночасно ліквідовано дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кг наркотиків, зокрема особливо небезпечні психотропи (PVP та мефедрон).

За даними слідства, фігуранти збували свій "товар" в Україні, а також під виглядом дитячих іграшок та харчових продуктів переправляли гуртові партії наркотиків до Європи та на Південний Кавказ.

Завдяки своїм широким контактам із закордонною наркомафією, підозрювані налагодили постачання до України ЛСД, кокаїну, МДМА, канабісу та інших наркотиків, які продавали через спеціально створені Telegram-канали, пояснює СБУ.

Відомство зауважує, що один з цих каналів входив до "п'ятірки" найпопулярніших інтернет-магазинів зі збуту наркотиків у різних областях України.

Спецслужба називає організатором угруповання колишнього жителя Одеської області, який залучив до нелегального бізнесу десятки громадян в Україн та за її межами.

СБУ зазначає, що під час обшуків у затриманих було вилучено майже 40 кг наркотиків та психотропів, а також близько 1000 літрів прекурсорів (початкових хімічних компонентів), гашишного масла та екстракту марихуани на 20 млн грн за цінами чорного ринку.

Також були знайдені фасувальні пристрої, мобільні телефони, комп’ютерна техніка, записники та інші докази.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фігурантам повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу:

→ створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

→ контрабанда наркотиків, психотропів, їх аналогів чи прекурсорів;

→ незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут заборонених речовин;

→ організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотиків, психотропів або їх аналогів.

Максимально зловмисникам загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

До спецоперації були залучені СБУ, Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Державна прикордонна служба та Державна митна служба.